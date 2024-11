PM acusado de matar Ágatha Félix é absolvido pela Justiça Segundo as investigações, a criança de 8 anos estava retornando para casa quando foi baleada por um tiro de fuzil em uma kombi, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio Rio de Janeiro|Do R7 09/11/2024 - 07h30 (Atualizado em 09/11/2024 - 07h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo chegou a alegar legítima defesa, mas foi desmentido por testemunhas Reprodução/Record Rio

O policial militar Rodrigo José de Matos Soares, acusado de ser o responsável pelos disparos que mataram Ágatha Félix no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, em 2019, foi absolvido.

O júri popular, composto por cinco homens e duas mulheres, entendeu que o PM foi o autor dos disparos, mas que não tinha intenção de matar a menina. Essa tese era defendida pela defesa do acusado.

O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (8) no TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro). Ao todo, nove testemunhas foram ouvidas, entre elas está a mãe de Ágatha, Vanessa Sales Félix. Em entrevista a RECORD, Vanessa comentou a falta da filha.

Segundo as investigações, a criança de 8 anos estava retornando para casa quando foi baleada por um tiro de fuzil em uma kombi. Rodrigo alegou que agiu em legítima defesa, afirmando ter visto dois criminosos armados. Mas, de acordo com testemunhas, o policial confundiu essas duas pessoas com traficantes e efetuou o disparo de forma indevida.