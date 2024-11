PM é ferido em operação na zona oeste do Rio; 9 ônibus foram sequestrados na região Segundo a Polícia Militar, o agente do Bope foi atingido por estilhaços durante uma troca de tiros e não corre risco de morte Rio de Janeiro|Do R7 16/10/2024 - 19h18 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h34 ) twitter

Homens do Bope atuam na região para evitar disputas entre criminosos Reprodução/Record Rio

Um policial do Bope (Batalhão de Operações Especiais) foi ferido por estilhaços de bala durante uma operação na comunidade da Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma troca de tiros no final da tarde desta quarta-feira (16). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Militar.

De acordo com a porta-voz da PM, Cláudia Mello, o agente foi socorrido com ferimentos leves e não corre risco de morte. PMs do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Recom (Rondas Especiais de Controle de Multidão) reforçam o patrulhamento na localidade.

Homens do Bope atuam na comunidade para tentar inibir disputas territoriais entre facções rivais. Durante a ação, criminosos sequestraram nove ônibus para serem usados como barricadas na principal via da região. Não houve reféns.

Imagens do helicóptero da RECORD flagraram os coletivos atravessados na pista. O trânsito só foi liberado na estrada do Itanhangá cerca de quatro horas depois.