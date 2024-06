PM faz mais um dia de operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio Até o momento, 24 suspeitos já foram presos; sete são da alta cúpula do tráfico de drogas de MG

A Polícia Militar mantém nesta quarta-feira (12) operação em diversos pontos da Comunidade da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Agentes do BOPE (Batalhão de Operações Policiais), do BAC (Batalhão de Ações com Cães), GAM (Grupamento Aeromóvel) e 22º BPM (Maré) atuam desde esta terça-feira (11) no combate a suspeitos especializados no roubo de veículos. Até o momento, 24 pessoas já foram presas. Entre os detidos estão sete da alta cúpula do tráfico de drogas de Minas Gerais.

Um dos principais alvos da PM durante a operação, é o gerente geral do tráfico, conhecido como ‘TH da Maré'. Thiago Folly teria sido baleado no interior da comunidade, mas não deixou a região.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que até o momento, duas escolas precisaram ser fechadas na região, o que afetou aproximadamente 900 estudantes no turno da manhã, que ficaram sem aulas.

A direção da UPA Maré informou que o serviço está funcionando normalmente.

O Centro Municipal de Saúde Vila do João e as clínicas da famílias Adib Jatene, Augusto Boal e Jeremias Moraes da Silva interromperam o funcionamento durante a manhã.

Um vidro da clínica Adib Jatene foi atingido com pelo menos sete tiros de arma de fogo, durante a madrugada de terça-feira (11), por suspeitos. Não houve feridos.

A Polícia fez um cerco no local para garantir a segurança dos motoristas e para conseguir ter agilidade contra o principal suspeito.





