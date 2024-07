PM morre após acidente entre carro e caminhão na Avenida Brasil Trânsito da região está com retenções no sentido do centro da cidade; vítima foi identificada como Rafael Corvello Coelho Rio de Janeiro|Do R7 31/07/2024 - 11h18 (Atualizado em 31/07/2024 - 11h22 ) ‌



A vítima foi identificada como Rafael Corvello Coelho, de 37 anos

Um motorista morreu após um acidente entre um carro e um caminhão na avenida Brasil, altura de Campo Grande, na zona oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira (31). A vítima foi identificado como Rafael Corvello Coelho, de 37 anos, um policial militar. A família do motorista acompanha o trabalho da perícia. Por conta deste acidente, o trânsito está com retenções no sentido do centro da cidade.





A ocorrência segue em andamento.