PM reage, impede assalto a farmácia e mata suspeito na zona oeste do Rio Segundo a Polícia Militar, um comparsa acabou detido e um revólver foi apreendido com a dupla

Alto contraste

A+

A-

Arma foi apreendida com a dupla (Reprodução/ X (antigo Twitter) @PMERJ)

Um policial militar frustrou uma tentativa de assalto a uma farmácia em Magalhães Bastos, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (19). Ele baleou um dos suspeitos e deteve o comparsa até a chegada de uma equipe do 14º BPM (Bangu).

De acordo com a Polícia Militar, o PM, que trabalha no Batalhão de Choque, estava no local no momento da ação e reagiu. O suspeito ferido morreu no local.

A Polícia Militar disse ter apreendido com a dupla um revólver utilizado para render os funcionários do estabelecimento. A ocorrência foi conduzida à 33ª DP (Realengo).

O grupo que controla a rede de farmácias informou que nenhum colaborador ficou ferido e que está dando todo o apoio necessário para as autoridades.

Um criminoso morreu e outro foi preso ao tentar realizar um assalto na Drogaria Pacheco, localizada na Avenida Marechal Fontenelle, em Magalhães Bastos. Um policial militar do #BPChq, que estava no local, reagiu ao assalto. Com os criminosos, foi apreendida uma arma de fogo. pic.twitter.com/FsrLJC8WRZ — @pmerj (@PMERJ) June 19, 2024