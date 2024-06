Rio de Janeiro |Do R7

Polícia Civil é recebida a tiros na Maré em ação contra venda de roupas de grifes roubadas no RJ Escolas e unidades de saúde fecharam devido ao intenso confronto na região, nesta terça-feira (18)

Um veículo blindado da DRFC deu apoio aos policiais (RECORD)

Agentes da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) cumpriram três mandados de busca e apreensão em lojas de roupas em comunidades da capital e da Baixada Fluminense, nesta terça-feira (18). No Parque União, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, os policiais civis foram recebidos a tiros.

Por causa do intenso confronto, duas escolas fecharam na região. Os alunos e servidores ficaram abrigados na unidade, segundo a Secretaria de Estado de Educação.

Também na Maré, a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva interrompeu o funcionamento. Já o Centro Municipal de Saúde Vila do João e a Clínica da Família Diniz Batista dos Santos suspenderam apenas as visitas domiciliares.

Na mesma ação, os agentes também estiveram na Rocinha, na zona sul do Rio, e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A investigação

De acordo com a polícia, os estabelecimentos receptavam e revendiam as roupas de grifes roubadas. A investigação começou depois de uma sequência de roubos de cargas de alto valor. Em apenas um dos casos, o prejuízo foi de mais de R$ 3 milhões em itens de vestuário.

Os investigadores apuraram que criminosos da maior facção que atua no estado estão envolvidos nos crimes, inclusive contam com informações de funcionários de transportadoras sobre as cargas.

As mercadorias roubadas eram distribuídas dentro e fora das comunidades. Segundo os policiais, o grupo atua na Nova Holanda e no Parque União, ambas na Maré, e tem ramificações em outras comunidades, como a Rocinha e da Baixada Fluminense.

Na primeira etapa da investigação, um famoso shopping no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, estava entre os alvos da ação que recuperou diversas roupas de grifes.

Até o momento, após o cumprimento de um dos mandados de busca, foram apreendidas diversas roupas de grife roubadas, ocasionando a prisão em flagrante de um empresário, pelo crime de receptação qualificada.