Maior apreensão do ano: PM encontra quase 9 t de maconha na Penha; prejuízo é de R$ 10 milhões para o tráfico Drogas estavam em um esconderijo do crime organizado, na Vila Cruzeiro, na localidade da Vacaria Rio de Janeiro|Do R7 04/12/2024 - 15h30 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h35 )

Grande quantidade de droga foi localizada na Vila Cruzeiro Reprodução/ Twitter @PMERJ

Quase nove toneladas de maconha foram encontradas durante a operação policial no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (3). Esta é a maior apreensão de drogas do ano, segundo a Polícia Militar.

De acordo com o comando do BAC (Batalhão de Ações com Cães), os policiais apreenderam 8.858kg em um esconderijo do crime organizado, na Vila Cruzeiro, na localidade da Vacaria. A apreensão representa um prejuízo de mais de R$ 10 milhões.

Somente neste ano, o batalhão apreendeu 24 toneladas de material entorpecente, com o apoio de cães farejadores, durante as ações em diferentes pontos do estado.

Na Penha, a operação contou com 900 agentes das forças de segurança e cumpriu mais de 100 mandados de busca e apreensão. Os alvos da ação eram traficantes da facção Comando Vermelho.

Ao todo, 13 criminosos foram presos. Um homem apontado como suspeito morreu baleado e outras cinco vítimas ficaram feridas em tiroteios.

