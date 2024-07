Polícia estoura central clandestina de TV e internet em associação de moradores no Rio Outras duas bases onde funcionavam o serviço ilegal, na mesma região, também foram encontradas pelos policiais civis Rio de Janeiro|Do R7 17/07/2024 - 18h12 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Policiais encontraram três centrais clandestinas Marino Azevedo/Ascom PCERJ

A Polícia Civil estourou uma central clandestina de TV a cabo e internet que funcionava na sede da Associação de Moradores do Morro do Jordão, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17). Três pessoas foram presas e devem responder por associação criminosa.

Segundo os policiais, a central pagava R$ 80 mil por mês ao tráfico de drogas para ter exclusividade na oferta do serviço na comunidade. A investigação aponta que os criminosos exerciam monopólio na localidade e exigiam que os moradores contratassem somente o serviço autorizado por eles.

Seis pessoas foram presas Marino Azevedo/Ascom PCERJ

No Tanque, na mesma região, outras duas centrais clandestinas foram interditadas e três suspeitos também foram presos. Durante a operação, a polícia apreendeu materiais desviados de empresas de telefonia.

A operação faz parte do terceiro dia da ação estruturada Ordo, que visa enfraquecer o braço financeiro do crime organizado no estado.