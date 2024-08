Polícia identifica segunda mulher envolvida em morte de turista após golpe ‘boa noite, Cinderela’ Contra a jovem, de 19 anos, foi expedido um mandado de prisão temporária, segundo a Polícia Civil Rio de Janeiro|Do R7 30/08/2024 - 14h22 (Atualizado em 30/08/2024 - 14h22 ) ‌



Turista morreu após ser dopado por duas mulheres, na Lapa Reprodução/Record

A segunda mulher envolvida na morte de um turista jamaicano com nacionalidade norte-americana, vítima do golpe “boa noite, Cinderela”, no Rio de Janeiro, foi identificada pela polícia. Contra a jovem, de 19 anos, foi expedido um mandado de prisão temporária.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital, o crime aconteceu no dia 8 de agosto, em Copacabana, na zona sul. O corpo de D’Wayne Antônio Morris, de 43 anos, foi encontrado por um amigo, no interior do imóvel em que eles estavam hospedados.

Segundo a polícia, ele e o colega foram dopados por duas mulheres, que haviam conhecido horas antes, no bairro da Lapa, no centro. Com intuito de roubar as vítimas, elas misturaram bebidas alcoólicas a substâncias entorpecentes.

Outra suspeita, de 23 anos, foi presa no último dia 19, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Ela responde por latrocínio (roubo seguido de morte).