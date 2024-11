Polícia investiga denúncia de agressão e ‘estelionato amoroso’ contra Leniel Borel Uma idosa, de 66 anos, alegou que os crimes ocorreram durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, em 2022 Rio de Janeiro|Do R7 08/11/2024 - 14h16 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h39 ) twitter

Vereador eleito é pai de Henry Borel Reprodução/Record Rio

Uma advogada, de 66 anos, denunciou o 8º vereador mais votado do Rio de Janeiro, Leniel Borel, por agredir e praticar estelionato amoroso — quando uma pessoa se aproxima de outra para obter vantagem.

De acordo com a denúncia, a idosa se aproximou virtualmente de Leniel após a morte de seu filho, e se encontrou com ele em Orlando, nos Estados Unidos, em 2022. A advogada alegou que as agressões ocorreram nesta viagem e ainda disse que realizou depósitos de US$ 60 mil (R$ 344 mil) na conta do engenheiro.

O vereador eleito é pai de Henry Borel, que foi morto após uma série de agressões em 2021. A mãe e o padrasto do menino estão presos e aguardam pelo julgamento.

Os advogados da idosa chegaram a solicitar medida protetiva contra o político, mas até o momento, não houve respostas.

Na primeira entrevista a RECORD, após a acusação, Leniel relatou que registrou um boletim de ocorrência em 30 de setembro, contra a mulher, por calúnia e difamação. Ele ainda disse que acredita que o Dr. Jairinho — um dos acusados de matar seu filho, Henry — esteja envolvido no caso.

O político ainda disse que durante a viagem citada, ele pagou os gastos da advogada, que resultou em um prejuízo de quase R$ 80 mil. Ainda durante a entrevista, ele contou que não conseguiu pagar a dívida imediatamente e aumentou para R$ 190 mil.

Leniel prestou depoimento na delegacia do Leblon, na zona sul do Rio, nesta sexta-feira (8). Ele negou todas as acusações e acredita que a denúncia seja para manchar sua imagem.

