Polícia Penal encontra túnel em presídio de Bangu, no Rio, e evita fuga de criminosos A suspeita é que a escavação fizesse parte de um plano para que criminosos do Comando Vermelho pudessem escapar Rio de Janeiro|Do R7 02/09/2024 - 15h33 (Atualizado em 02/09/2024 - 15h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Túnel foi localizado na horta do presídio Divulgação/Seap

A Polícia Penal encontrou um túnel no Instituto Penal Vicente Piragibe, que integra o Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (2). A suspeita é que a escavação fizesse parte de um plano de fuga em massa de presos da maior facção que atua no estado. A Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) apura o caso.

Com informações obtidas pela Subsecretaria de Gestão Operacional da Seap, o túnel foi localizado na horta do presídio, possivelmente escavado por internos que trabalhavam no local.

Ainda de acordo com a Seap, a escavação seria usada por detentos que fazem parte do Comando Vermelho que cumprem pena em regime semiaberto na unidade prisional.

Atualmente, o presídio abriga lideranças como Márcio Aurélio Martinez Martelo, vulgo ‘Bolado da Providência’, Bruno Eduardo da Silva Procopio, vulgo ‘Piná’, Ilan Nogueira Sales, vulgo ‘Capoeira’, Gilberto Soares Alves, vulgo ‘Caveirinha’.

‌



A Seap disse ter feito um registro de ocorrência para ser realizada perícia no local.

“Trata-se de mais uma ação bem sucedida da Polícia Penal, que tem investido na formação de nossos servidores para atuar na identificação e combate de ações como essa. No presídio Vicente Piragibe, estão criminosos de alta periculosidade. Todos os envolvidos estão sendo identificados e serão isolados”, disse a secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel.