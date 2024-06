Polícia prende 13 suspeitos em operação na Maré após tiroteios e bloqueios em vias expressas

Alto contraste

A+

A-

Ônibus foi incendiado na avenida Brasil (JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO/ 11.06.2024)

A polícia prendeu 13 suspeitos durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (11). Ao menos nove armas — seis fuzis e três pistolas — e drogas foram apreendidas. Os confrontos na comunidade deixaram um policial do Bope morto e outro ferido. Dois suspeitos morreram na ação.

No início da manhã, a Polícia Militar fez uma operação na comunidade para prender criminosos. Durante o cerco, os criminosos reagiram com tiros e bloqueios das principais vias expressas que cortam a região.

Na avenida Brasil, suspeitos atearam fogo em um veículo. Quem passava pela região tentou se proteger do tiroteio. Na linha Amarela, um caminhão foi atravessado na pista. A linha Vermelha também foi impactada.

A Polícia Militar precisou atuar na liberação das pistas para o tráfego. Os militares continuam na comunidade. O Disque Denúncia pediu informações sobre o paradeiro de criminosos escondidos na comunidade.

Publicidade

Se você tem informações que ajudem a @PMERJ na localização de criminosos, armas e drogas, no Complexo da Maré, denuncie anonimamente: 21 2253-1177 ou app Disque Denúncia RJ. pic.twitter.com/1TayECU2xA — Disque Denúncia Rio (@DDalertaRio) June 11, 2024

Quem era o policial do Bope morto na ação?

O sargento Jorge Galdino, de 32 anos, trabalhava no Bope (Batalhão de Operações Especiais) e estava na corporação há 13 anos. Ele deixou esposa e três filhos.

O sargento Cruz, como o militar era conhecido, foi baleado ao lado de um colega durante a operação. Os dois realizavam um patrulhamento em busca do esconderijo das lideranças do grupo criminoso, quando foram atacados por homens armados.

Publicidade

Os agentes foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso, na mesma região. O sargento não resistiu aos ferimentos e morreu logo após ter dado entrada na unidade.

Já o colega de farda passou por cirurgia e foi encaminhado ao CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Publicidade

Até o momento, não há confirmação do horário e local do sepultamento do militar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Suspeito morto é identificado

De acordo com informações da RECORD, um dos suspeitos mortos foi identificado como Francisco Jorge da Conceição Freitas, mais conhecido como “Divu”. Segundo as investigações, ele seria o responsável pelo transporte de pasta de cocaína do Complexo da Maré para a cidade de Macaé, no norte fluminense.

Insegurança e aulas suspensas

Por medida de segurança, as atividades noturnas acadêmicas na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) foram suspensas nas unidades da capital e de Duque de Caxias.

Na rede estadual de ensino, cerca de 900 alunos do turno da manhã foram afetados pelo tiroteio no complexo, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Duas escolas foram fechadas.

Já na rede municipal, 42 unidades foram impactadas pela operação. O número de estudantes que ficaram sem aulas não foi divulgado.