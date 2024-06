Polícia prende suspeito de matar mulher, no Rio, por causa de postagem nas redes sociais

Alto contraste

Polícia tenta identificar segundo envolvido no homicídio Divulgação/ Polícia Civil

Um homem, de 19 anos, suspeito de matar uma vítima, no Rio de Janeiro, por causa de uma postagem nas redes sociais, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (27). Ele foi localizado na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte, após ter tido a prisão temporária decretada pela Justiça.

O caso aconteceu em novembro de 2023. Segundo as investigações da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), a vítima, Mary Hellen Thayenne Rodrigues Muniz, de 34 anos, comentou em uma publicação sobre o furto ocorrido na casa da sobrinha dela.

Na madrugada do dia 28, Mary Hellen foi levada na porta de casa em Deodoro, na zona oeste, por quatro homens encapuzados que estavam em um carro. No mesmo dia, o corpo dela foi achado carbonizado dentro do veículo. Os policiais descobriram, inclusive, que o automóvel havia sido roubado pouco antes do crime.

Ainda de acordo com a polícia, outro suspeito participou do assassinato. Os agentes ainda trabalham para identificar e prender o segundo envolvido no homicídio.