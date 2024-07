Polícia procura homem suspeito de matar e atear fogo na companheira, no Rio

‌



Suspeito teve a prisão decretada pela Justiça Divulgação/ Disque Denúncia

A polícia procura um homem suspeito de matar a companheira e atear fogo no corpo da vítima, no Rio de Janeiro. Sanatiel de Morais Soares, vulgo “Pial”, de 40 anos, é investigado por feminicídio e teve a prisão decretada pela Justiça. Para ajudar a encontrá-lo, o Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (11), um cartaz com a foto do foragido.

A vítima, Janete de Morais Soares, de 48 anos, desapareceu no dia 25 de maio deste ano, após sair de casa para ir à residência do suspeito na Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Preocupadas, as filhas de Janete procuraram por ela e tentaram contato com o suspeito, que não respondeu aos contatos.

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital, o casal teria discutido no imóvel. A suspeita é que a mulher tenha sido morta a tiro, e o cadáver mantido na casa.

No dia 4 de junho, o corpo de Janete foi achado nos fundos do imóvel onde Sanatiel morava. Para a polícia, o homem arremessou o cadáver da janela e ateou fogo. Desde então, ele não foi mais visto na região.

Quem tiver informações sobre o suspeito pode ligar para o Disque Denúncia pelos seguintes canais: