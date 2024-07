Polícia quer ouvir viúva de homem atropelado após se casar no Rio; ela postou homenagem O casal atravessa avenida no Recreio, quando a vítima foi atingida por um carro de luxo dirigido pelo influenciador Vitor Belarmino Rio de Janeiro|Do R7 18/07/2024 - 16h37 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h49 ) ‌



Noivo morreu atropelado horas após casamento no Rio de Janeiro Reprodução/ Instagram @brunapvillarinho

A viúva do homem atropelado logo após se casar, no Rio de Janeiro, é esperada para depor na próxima semana. Bruna Villarinho é a principal testemunha do acidente. A polícia deve aguardar mais uns dias para ouvi-la em respeito ao período de luto.

Nas redes sociais, Bruna publicou homenagens para Fabio Toshiro Kikuta. Na noite do último sábado (13), o casal atravessa a avenida Lucio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, quando a vítima foi atingida por um carro de luxo.

Em uma das postagens, a mulher descreve o marido como um homem íntegro e dedicado.

“Esse sempre será o meu marido. O amor da minha vida. Um cara ímpar. Dedicado, profissional, responsável e que amava o que fazia. Investia e cuidava de seus pacientes como se fosse alguém da família sanguínea. Discreto como ele só! Tinha boca e não falava. Mas era o que tinha o poder da ação, do carisma, de unir os amigos e de fazer bem ao próximo, independente de quem fosse, pois ele falava e dava o que tinha de melhor dentro daquele coração cheio de amor”, escreveu a viúva.

Influenciador atropelou noivo

O acidente aconteceu em frente ao hotel em que os dois estavam hospedados. O casal havia acabado de deixar no local as malas do próprio casamento. Imagens de câmeras de segurança flagraram o acidente. Às 23h37, Toshiro foi atingido. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Testemunhas afirmaram que, com o impacto, o corpo foi projetado para dentro do veículo. Em seguida, o condutor reduziu a velocidade e os ocupantes teriam jogado o cadáver para fora.

Segundo as investigações, o automóvel, um BMW, era dirigido pelo influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos. Ele é investigado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e considerado foragido da Justiça.

Carro apreendido no Rio

O carro foi apreendido pela polícia no último domingo (14). A perícia encontrou machas de vinho e uma taça quebrada no interior do BMW.