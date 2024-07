Polícia recupera carro de luxo avaliado em R$ 490 mil em comunidade na zona oeste do Rio O dono do veículo afirmou à polícia que foi assaltado por criminosos armados com fuzis nesta quarta-feira (24) Rio de Janeiro|Do R7 25/07/2024 - 17h18 (Atualizado em 25/07/2024 - 17h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



Carro de Luxo avaliado em R$ 490 mil é recuperado na comunidade Vila Aliança Reprodução/Record Rio

Agentes do 14º BPM (Bangu) recuperaram um carro de luxo avaliado em R$ 490 mil na comunidade Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (24).

Segundo as investigações, o carro havia sido roubado na Barra da Tijuca, também na zona oeste. O dono do veículo foi chamado à 16ª DP (Barra da Tijuca), e relatou que foi assaltado por volta das 17h no mesmo dia. Ele também contou que todos os criminosos estavam armados com fuzis.