Policiais prendem integrantes do 'bonde' do Tiriça e apreendem macaco com grupo O traficante Bruno Tiriça tem um perfil considerado muito violento e se destacou no crime por eliminar grupos milicianos na região Rio de Janeiro|Do R7 12/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 12/04/2025 - 10h46 )

Macaco foi apreendido com o suspeitos preso pela polícia Reprodução

Policiais civis e militares prenderam três integrantes do “bonde do Tiriça” no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (11).

Os agentes encontraram blusas com o nome do bando e apreenderam drogas, arma e até um macaco com o trio.

Bruno Tiriça é apontado como um dos principais líderes do tráfico na Praça Seca e no Complexo da Penha, na zona norte.

Ele tem um perfil considerado muito violento e se destacou no crime por eliminar grupos milicianos na região.

