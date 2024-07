Policial civil é baleado na boca durante assalto em Niterói (RJ); estado de saúde é grave

‌



A+

A-

O agente foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima Reprodução/Record Rio

Um policial civil foi baleado na boca durante uma tentativa de assalto em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (10). Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, na mesma região. O estado de saúde dele é considerado grave.

De acordo com as primeiras informações, o policial estava acompanhado da esposa no momento do crime. Segundo a mulher, o agente estacionava o carro em um supermercado quando foi abordado por dois homens em uma moto.

Segundo a Polícia Civil, a 78ª DP (Fonseca) investiga o caso. Os agentes buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o caso. Outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.





Publicidade









Publicidade