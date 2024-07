Policial da reserva é atropelado durante fuga de criminosos no Rio de Janeiro O caso aconteceu em Vigário Geral, na zona norte do Rio; a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Rio de Janeiro|Do R7 31/07/2024 - 19h42 (Atualizado em 31/07/2024 - 19h42 ) ‌



Vítima foi levada para o Hospital Getúlio Vargas Reprodução/Record Rio

Um policial militar da reserva foi atropelado nesta quarta-feira (31), durante uma fuga de criminosos, em Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o carro em que os suspeitos estavam havia sido roubado momentos antes. Testemunhas afirmaram aos agentes do 16° BPM (Olaria) que o condutor do segundo veículo, que assistiu à situação, teria disparado contra os suspeitos e iniciado uma perseguição.

Na fuga dos criminosos, o agente da reserva foi atingido. A vítima foi levada para Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte da cidade.

O policiamento foi reforçado na região.

