Policial penal reage, é baleado e fere suspeito em tentativa de assalto na zona norte do Rio A vítima está lúcida e orientada. Já o assaltante permanece internado em estado grave Rio de Janeiro|Do R7 20/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 20/08/2024 - 17h17 ) ‌



Tentativa de assalto ocorreu em rua movimentada do Méier RECORD

Um policial penal foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (20). No confronto, um dos suspeitos foi atingido, enquanto o comparsa conseguiu fugir.

A vítima e o suspeito foram socorridos pelos bombeiros e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, na mesma região. De acordo com as primeiras informações, o policial penal está lúcido e orientado. Já o criminoso permanece internado em estado grave.

No local do crime, agentes do programa Segurança Presente apreenderam a arma e a moto utilizada pelos assaltantes. A 26ª DP (Todos os Santos) investiga o caso.





