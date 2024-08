Preso em caso de mulher desaparecida mesmo após resgate milionário quer novo depoimento Apontado pela polícia como mentor do sequestro de Anic Herdy, Lourival Corrêa Neto Fatica estaria disposto a fazer revelações Rio de Janeiro|Do R7 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



Anic Herdy está desaparecida há seis meses RECORD

O mistério envolvendo o desaparecimento da advogada Anic Herdy, de 54 anos, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que já dura seis meses, pode ter um novo capítulo. O homem preso como principal suspeito de participação no crime estaria disposto a fazer revelações sobre o caso. A defesa de Lourival Corrêa Neto Fatica negocia um depoimento do cliente para o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro).

Apontado pela polícia como mentor do sequestro, Lourival teria informações sobre a existência de um plano e de um mandante por trás do sumiço de Anic Herdy, segundo os advogados.

Procurado, o MP não deu detalhes sobre o caso, que tramita sob sigilo.

O desaparecimento de Anic teve ampla repercussão depois que o marido da advogada pagou R$ 4,6 milhões pelo resgate aos supostos sequestradores. Porém, a mulher nunca foi encontrada.

‌



Anic foi vista pela última vez perto de um shopping em Petrópolis, em fevereiro deste ano. Antes de sumir, ela teria ido se encontrar com Lourival, com quem tinha um caso extraconjugal, segundo as investigações.

De acordo com a polícia, Lourival era considerado amigo da família e havia se apresentado como policial federal. Quando Anic desapareceu, ele teria se oferecido para negociar com os supostos sequestradores.

‌



Após o pagamento do resgate, Lourival comprou um picape que custa cerca de R$ 500 mil em dinheiro. Além disso, adquiriu uma moto e quase mil aparelhos celulares.

Junto dos dois filhos e da namorada, Lourival foi preso por extorsão mediante sequestro, em março.

‌



Ao concluir a investigação, a polícia não descartou a possibilidade de Anic estar morta.

