Professores do Rio anunciam fim da greve, mas exigem negociação com a prefeitura A categoria reivindica que o prefeito não sancione o projeto que altera o regime de trabalho e acaba com a licença especial Rio de Janeiro|Do R7, com Agência Brasil 06/12/2024 - 18h56 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h56 )

Sindicato chamou o projeto de “pacote de maldades” Tomaz Silva/Agência Brasil

Após quase duas semanas de paralisação, profissionais da rede municipal de Educação do Rio de Janeiro decidiram encerrar a greve, nesta sexta-feira (6). Porém, a categoria optou por se manter em estado de mobilização e de prontidão, caso as negociações com a prefeitura não avancem.

Em nota publicado no site do Sepe-RJ (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio), o grupo reivindica que o prefeito Eduardo Paes não sancione o Projeto de Lei Complementar 186/2024.

A proposta foi aprovada na Câmara do Rio, na última quinta (5), sob críticas. Inclusive, foi chamada de “pacote de maldades”.

O PLC altera o regime de trabalho e as contratações no funcionalismo municipal. Entre as principais mudanças está o fim da licença especial, concedida a cada cinco anos para os servidores públicos da cidade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5