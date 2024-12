Projeto Rota do Samba é lançado no Rio para atrair o turismo internacional O primeiro roteiro temático é o Caminho do Samba em Oswaldo Cruz, que conecta 10 pontos emblemáticos Rio de Janeiro|Do R7 03/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h55 ) twitter

Caminho do Samba em Oswaldo Cruz é primeiro roteiro temático do projeto Marcio Menasce/Embratur

Com o objetivo de celebrar a cultura e impulsionar o turismo internacional, o projeto Rota do Samba foi lançado em um evento na quadra da Portela, em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro.

No Dia Nacional do Samba, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, apresentou o projeto que tem roteiros temáticos com ferramentas interativas e ações que ampliam a visibilidade de territórios marcados pela força histórica do samba.

“A gente quer que o turista que vem ao Rio conhecer o Cristo, o Pão de Açúcar e o Maracanã fique mais dias na cidade para vir a Oswaldo Cruz entender de onde veio esse negócio maravilhoso chamado samba”, explicou Freixo.

O sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz, idealizador do famoso Trem do Samba e da Feira das Yabás, é o curador da rota: “Quando eu era pequeno, ouvia meu pai brincar que ninguém olhava para Oswaldo Cruz, ninguém sabia onde era. Hoje estamos aqui entregando política pública para o mundo inteiro saber o que é Oswaldo Cruz e o que a nossa gente aprontou por aqui”.

Segundo a Embratur, o primeiro roteiro temático do projeto é o Caminho do Samba em Oswaldo Cruz, que conecta 10 pontos emblemáticos da história do samba, como a Casa do Candeia, a Feira das Yabás e a Quadra da Portela.

Com curadoria de Marquinhos de Oswaldo Cruz, da Diáspora Black e de Karol Duarte (Guiadas Urbanas), a rota celebra a ancestralidade e a resistência cultural do samba.

“A rota é incrível e vai a lugares onde muito pouca gente sabe da história, como o Bar do Nozinho, onde ninguém imagina que Walt Disney tomou uma cerveja com Paulo da Portela e tirou dali a inspiração para criar o personagem Zé Carioca”, disse Freixo.