Rio de Janeiro |Do R7

Quatro moradores são mortos em confronto entre rivais na Baixada Fluminense Polícia investiga se foram atingidas por balas perdidas; confrontos também na zona norte com dois militares mortos

Alto contraste

A+

A-

Renato e Caroline morreram baleados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Reprodução / Record Rio





Quatro moradores de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense morreram baleados, e a Polícia Civil investiga se eles foram mortos por balas perdidas durante tiroteio entre traficantes e milicianos entre a noite deste sábado (6) e a madrugada deste domingo (7).

Maria de Fátima dos Santos, de 49 anos, e seu filho Emerson Luiz Santos de Jesus, de 31, morreram em casa, no Morro do Garibaldi. Em outro ponto da comunidade, as vítimas foram o casal Renato Pessoa de Sá, 33 anos, e Caroline Barreto Smith, de 31.

Em Costa Barros, na zona norte do Rio, mais confrontos. Traficantes do Chapadão invadiram o Complexo da Pedreira na noite de sábado (6). Durante a troca de tiros entre os rivais, policiais também foram atacados e revidaram. Segundo a Polícia Militar, três pessoas foram atingidas e levadas ao posto médico de Irajá.

Publicidade

O policiamento foi reforçado, e durante a patrulha, uma viatura foi atacada na Estrada João Paulo. Um dos policiais foi baleado e morreu. Mauro Batista dos Santos era primeiro-sargento no batalhão de Irajá.

Até a noite de domingo, a Polícia Militar não esclareceu se os três baleados eram os suspeitos em confronto. Também não esclareceu se Mauro Batista estava entre os três ou se seria uma outra vítima do tiroteio de Costa Barros.

Também em Costa Barros, o Comando Militar do Leste confirmou a morte de um soldado. Segundo o Exército, Erick Aguiar de Souza foi baleado enquanto voltava para casa. A polícia investiga as circunstâncias da morte.