Real Time Big Data: Eduardo Paes lidera intenções de voto para Prefeitura do Rio Em segundo, aparece Alexandre Ramagem com 14%; o candidato Tarcísio Motta tem 8% Rio de Janeiro|Do R7 02/09/2024 - 12h28 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h44 ) ‌



Em um eventual segundo turno, Paes venceria Ramagem Montagem - Tomaz Silva/Agência Brasil – 20.03.2024 e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 21.11.2023

Nas eleições municipais de 2024, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lidera com 58% as intenções de voto, de acordo com a pesquisa estimulada do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (2). Em segundo lugar, aparece Alexandre Ramagem com 14%. O candidato Tarcísio Motta tem 8%.

Segundo o levantamento, Paes seria reeleito já no primeiro turno das eleições. Em um eventual segundo turno, o atual prefeito também venceria Ramagem.

O levantamento ouviu 1.000 entrevistados entre os dias 30 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-05272/2024. O nível de confiança é de 95%.

Pesquisa estimulada

Intenções de voto quando são apresentados os nomes de possíveis candidatos:

Eduardo Paes (PSD) - 58%

Alexandre Ramagem (PL) - 14%

Tarcísio Motta (Psol) - 8%

Rodrigo Amorim (União) - 2%

Marcelo Queiroz (PP) - 1%

Cyro Garcia (Pstu) - 1%

Carol Sponza (Novo) - 1%

Henrique Simonard (PCO) e Juliete Pantoja (UP) - não pontuaram

Nulo ou branco - 8%

Não sabe ou não responderam - 7%

Pesquisa espontânea

Intenções de voto quando não são apresentados os nomes dos possíveis candidatos:

Eduardo Paes - 29%

Alexandre Ramagem - 6%

Tarcísio Motta - 3%

Marcelo Freixo - 1% (foi citado, mas não é candidato)

Rodrigo Amorim - 1%

Outros - 4%

Nulo ou branco - 10%

Não sabem ou não responderam - 46%

Segundo turno

Em um eventual 2º turno, Eduardo Paes venceria Alexandre Ramagem, segundo com a pesquisa estimulada do instituto Real Time Big Data. O atual prefeito aparece com 60% das intenções de volto, enquanto Ramagem tem 25%. Nulo ou branco somam 8%. Além disso, 7% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Aprovação do prefeito

A pesquisa Real Big Data perguntou à população sobre a avaliação do prefeito Eduardo Paes:

Aprovam - 64%

Desaprovam - 30%

Não sabem ou não responderam - 6%