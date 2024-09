Rio: Criança que teve braço arrancado após ônibus tombar tem estado de saúde estável Davi Giovanni Guimarães, de 8 anos, teve o membro reimplantado e segue internado em um hospital particular da zona norte Rio de Janeiro|Do R7 09/09/2024 - 19h09 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h09 ) ‌



Além do menino, 26 pessoas ficaram feridas RECORD

Davi Giovanni Guimarães, de 8 anos, tem o estado de saúde estável, segundo o boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (9). Ele precisou ter o braço reimplantado após o tombamento de um ônibus em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Não há previsão de alta.

A criança segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular da região. Davi está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. A reavaliação pós-cirúrgica indica um resultado satisfatório, de acordo com os médicos.

O menino estava acompanhado da mãe quando o coletivo da linha 476 (Méier x Leblon) tombou no viaduto de São Cristóvão, na noite da última sexta-feira (6). Ao todo, 27 pessoas ficaram feridas. Davi teve o braço arrancado durante o acidente e foi socorrido por um motoboy que passava pela via.

Já no hospital, a mãe da criança pediu que o motociclista voltasse ao local do acidente para procurar a cachorrinha de estimação do filho. Ao retornar, o homem encontrou o animal e o braço do menino.

À RECORD, o motoboy Diego Mendes contou que o membro havia sido resgatado por populares e estava conservado em um saco com gelo. Sem pensar duas vezes, Diego colocou o braço amputado em uma mochila e o levou para a unidade hospitalar.