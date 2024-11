Rio de Janeiro tem alerta de temporal para o fim de semana De acordo com a Defesa Civil, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte em todo o estado Rio de Janeiro|Do R7 18/10/2024 - 17h51 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h51 ) twitter

Passagem de uma frente fria provocará chuvas de intensidade moderada a forte em todo o estado do Rio de Janeiro Tomaz Silva/Agência Brasil

O estado do Rio de Janeiro tem alerta de temporal para o fim de semana. De acordo com a Defesa Civil, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte em todo o território fluminense.

A passagem de uma frente fria deve provocar chuvas mais intensas no sul fluminense, na Costa Verde, na região serrana e na capital, de acordo com o boletim meteorológico do Cemaden-RJ.

Na capital fluminense, o COR (Centro de Operações Rio) prevê chuva moderada a forte a partir da tarde de sábado (19). O tempo deve permanecer instável até domingo (20). Há risco de raios acompanhados de rajadas de vento.

A meteorologista Raquel Franco disse que os acumulados de chuva podem passar de 100 mm em 24 horas em alguns pontos do Rio. A especialista reforça a importância de a população acompanhar os avisos meteorológicos com as atualizações sobre a situação na cidade.

⛈️RIO PODE TER CHUVA FORTE NO FINAL DE SEMANA



Cariocas terão fim de semana (19 e 20/10) de tempo instável. O Alerta Rio informa que, a partir da tarde de sábado, a previsão é de chuva moderada a forte, podendo ocorrer na forma de pancada e raios.



ATENÇÃO! A chuva deverá ficar… pic.twitter.com/xz0TnWfZEL — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 18, 2024

Veja as recomendações das autoridades para a população se proteger em caso de chuva forte com raios:

Em casa:

– Não tome banho durante a chuva.

– Não fale ao telefone

Na rua:

– Afaste-se das árvores e terrenos abertos

– Fique longe de janelas

– Não permaneça em piscinas, rios e lagos

– Não toque em nada de metal ou elétrico

– Se estiver dentro do carro, permaneça nele.