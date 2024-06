Rio de Janeiro |Do R7

Rio: Influenciador digital é morto em tiroteio entre policiais e traficantes na Muzema Mateus da Silva Ferreira, conhecido como "Mateus Doido", era conhecido na internet por manobras arriscadas com motos

Um influenciador digital foi morto durante um tiroteio entre policiais militares e traficantes do Comando Vermelho na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (21).

Mateus da Silva Ferreira, conhecido como “Mateus Doido” nas redes sociais, residia na localidade conhecida como Dona Dalva e havia completado 22 anos na última quarta-feira (19). Ele era conhecido na internet por suas manobras arriscadas com motocicletas.

Na última quarta-feira, Mateus comemorou seu aniversário nas redes sociais. Após a notícia da morte, a namorada e amigos lamentaram a perda também pelas redes.

O caso provocou protestos na comunidade. Indignados com a morte de Mateus, moradores fecharam o trânsito na Estrada do Itanhangá, na altura da Vila da Paz. Na Tijuquinha, próxima ao local, um ônibus foi atravessado na pista, bloqueando a circulação de veículos.

A manifestação foi marcada por momentos de tensão, com os moradores exigindo respostas e medidas das autoridades. Imagens gravadas pelos próprios moradores mostram policiais militares do BOPE circulando entre os carros durante o tumulto, para controlar a situação.

Outro influenciador, Caik Marques, conhecido como “Caik Misera” e amigo de Mateus, confirmou a notícia da morte nas redes sociais e prestou homenagens ao amigo.

A comunidade da Muzema tem sido palco de frequentes confrontos entre facções criminosas e forças de segurança, o que aumenta a tensão entre os moradores. As autoridades ainda investigam as circunstâncias exatas do tiroteio que resultou na morte de Mateus Doido.