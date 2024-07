Rio registra 13,7 °C e tem temperatura mais baixa do ano nesta sexta-feira (19) A medição foi feita às 6h10 na estação Alto da Boa Vista, na zona norte, segundo o Sistema Alerta Rio Rio de Janeiro|Do R7 19/07/2024 - 18h30 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Frio deve permanecer no Rio de Janeiro durante o fim de semana Tomaz Silva/Agência Brasil

O Rio de Janeiro registrou a temperatura mais fria do ano neste sexta-feira (19). Os termômetros marcaram 13,7 °C na estação Alto da Boa Vista, na zona norte, às 6h10, segundo o Sistema Alerta Rio.

De acordo com a meteorologista Mayara Villela, os ventos úmidos vindos do oceano contribuem para as baixas temperaturas e a oscilação da nebulosidade na cidade.

“A variação da temperatura diária é um comportamento normal devido à incidência de radiação solar ao longo do dia. No inverno, as temperaturas são mais amenas e, em geral, este período é considerado uma época mais seca, com dias mais curtos e noites mais longas. Além disso, durante o inverno a intensidade da radiação solar que incide sobre a cidade é menor, favorecendo a ocorrência de temperaturas mais baixas no período da madrugada e assim uma maior amplitude térmica”.

Ainda segundo o serviço de meteorologia, a tendência é de frio na cidade, no final de semana. No sábado (20) e no domingo (21), a nebulosidade irá reduzir no Rio e não há previsão de chuva. As temperaturas mínimas podem variar entre 14 °C e 15 °C.

Publicidade

Menores temperaturas em 2024:

-13,7°C: no dia 19 de julho

-14°C: nos dias 16 de julho e 13 de junho

Publicidade

-14,2°C: no dia 21 de junho

Confira as menores temperaturas da série histórica do Sistema Alerta Rio:

- 8,6°C: no dia 13 de junho de 2016

Publicidade

- 9,3°C: no dia 21 de julho de 2021

- 9,6°C: nos dias 17 de julho de 2016 e 31 de julho de 2021