Rio registra 43,2 °C e bate recorde de temperatura em 2024 A cidade entrou no nível de 3 de calor nesta quinta-feria (28) Rio de Janeiro|Do R7 28/11/2024 - 16h59 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rio entrou no nível 3 de calor Rafael Catarcione/RioTur

A cidade do Rio de Janeiro bateu recorde de temperatura máxima no ano de 2024. Segundo o Sistema Alerta Rio, os termômetros atingiram 43,2 °C, às 12h45, na estação meteorológica de Guaratiba, na zona oeste, nesta quinta-feira (28).

O dia foi de muito calor, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados. A umidade relativa do ar atingiu valores entre 21% e 30% em alguns pontos no período da tarde.

Também hoje, o município entrou, pela primeira vez, no nível de calor 3 em uma escala de cinco da prefeitura. O NC3 indica calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

‌



Veja a seguir as três maiores temperaturas registradas em 2024:

– 43,2°C – Guaratiba – 28/11 às 12h45;

‌



– 41,8°C – Guaratiba – 17/01 às 11h30 e 27/11 às 12h40;

– 41,1°C – Guaratiba – 12/09 às 13h35.

‌



Previsão do tempo

Na sexta-feira (29), em função de áreas de instabilidades associadas ao calor, a previsão do tempo para a cidade do Rio é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhada de raios. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão elevadas. A máxima pode alcançar os 38°C e a mínima é de 22°C.

Fique ligado nas redes do Centro de Operações Rio e confira as recomendações para população: pic.twitter.com/n0KqsV3Ues — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 28, 2024