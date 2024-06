Rio se despede do outono mais quente dos últimos dez anos

Alto contraste

A+

A-

Maior temperatura deste outono foi 40,6° C (Fernando Frazão/ Agência Brasil)

O Rio de Janeiro se despede do outono mais quente dos últimos 10 anos, nesta quinta-feira (20). O Sistema Alerta Rio divulgou que, em 2024, a média das temperaturas máximas registradas na estação foi de 32,4 °C — a maior desde o início da medição em 2014.

O calor superou o do outono de 2019, considerado até então o mais quente da série histórica. Naquele ano, a média da temperatura foi de 31,9 °C.

Maior de temperatura do outono em 2024

Ainda de acordo com serviço de meteorologia da prefeitura, a maior temperatura deste outono foi de 40,6 °C. A marcação ocorreu no dia 21 de março, às 14h, na estação de Guaratiba, na zona oeste.

No dia 2 de maio, os meteorologistas disseram que o Rio registrou a maior temperatura para o mês em toda série histórica. Os termômetros marcaram 38,9 °C, também em Guaratiba.

Publicidade

Recorde de dias sem chuva

Desde o início do outono, foram registrados 27 dias de chuva no Rio de Janeiro. Em maio, a cidade fluminense teve 18 dias de estiagem. A meteorologista-chefe do Alerta Rio, Raquel Franco, disse que provavelmente essa marca será batida em junho. Do início do mês até a última terça-feira (18), foram registrados somente três dias de chuva.

“A última vez que ficamos tantos dias sem chuva foi em janeiro de 2021. Todos esses últimos três eventos foram nessa configuração atmosférica de bloqueio, que impede sistemas frontais de chegar na região, e mantém essa massa de ar mais quente e seca atuando por mais dias consecutivos”, afirma Raquel.

Publicidade

O que esperar do inverno?

O Sistema Alerta Rio explica que o inverno é um período mais seco e tem como características marcantes temperaturas mais amenas, ocorrência de névoa entre o fim da madrugada e início da manhã e a maior frequência de frentes frias.

Para a próxima sexta-feira (21) e para o sábado (22), os dois primeiros dias da estação, a previsão é de tempo estável com céu com poucas nuvens e sem chuva.

QUINTA (20/06) TEM CHEGADA DE INVERNO, MAS O TEMPO SEGUE FIRME NA CIDADE DO RIO.



📢Segundo o @AlertaRio, quinta-feira (20/06) será mais um dia de tempo estável no Rio. O céu estará com poucas nuvens ao longo do período e não há previsão de chuva.



🌬️Os ventos permanecerão… pic.twitter.com/CXDdavvjdv — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 20, 2024