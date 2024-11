Rio tem mais um dia de sequestros de ônibus para serem usados como barricadas Na Muzema, dois coletivos foram atravessados na estrada do Itanhangá, mesma região onde ontem outros nove veículos foram atacados Rio de Janeiro|Do R7 17/10/2024 - 12h50 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois ônibus são sequestrados em Costa Barros Reprodução/Record

Mais quatro ônibus foram sequestrados por criminosos para serem utilizados como barricadas em diferentes pontos do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (17).

Na Muzema, zona oeste da cidade, dois coletivos foram atravessados na estrada do Itanhangá — mesma região onde, ontem, outros nove veículos foram sequestrados para atrapalhar uma operação policial.

Segundo a PM, hoje, os coletivos foram retirados rapidamente da via. Os militares seguem atuando nas comunidades da Muzema e da Tijuquinha.

‌



Na zona norte, mais dois ônibus foram atacados em Costa Barros, nesta manhã. A tática seria uma forma de dificultar o trabalho da PM no Complexo da Pedreira contra o roubo de cargas.

Um grupo ateou fogo em pneus e atravessou os coletivos na estrada de Botafogo e na avenida Pastor Martin Luther King. Os policiais já conseguiram desobstruir as vias.

‌



Durante a operação, criminosos atiraram contra policiais na localidade da Quitanda. Um militar foi atingido por estilhaço no pescoço. Outro homem foi ferido e socorrido por meios próprios.

De acordo com a corporação, drogas e três carregadores de fuzis foram apreendidos. O policiamento está intensificado na região.

‌



O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, afirma que as linhas que circulam pela região estão sofrendo desvios de itinerário.

Segundo o sindicato, 136 veículos já foram sequestrados pelo crime nos últimos 12 meses.

Por meio de nota, as empresas voltaram a cobrar medidas do poder público para combater esse tipo de crime:

“A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão."

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5