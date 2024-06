Rio tem previsão de chuva e ventos fortes neste sábado (29) Segundo o Sistema Alerta Rio, as temperaturas seguem estáveis, com mínima prevista de 19 °C e máxima de 32 °C

Tempo vai mudar no Rio neste sábado (29) Fernando Frazão/ Agência Brasil

O deslocamento de uma frente fria pelo oceano vai mudar o tempo no Rio de Janeiro, neste sábado (29). Há previsão de chuva fraca à tarde, podendo ser moderada no período da noite, além de ventos fortes. Segundo o Sistema Alerta Rio, as temperaturas seguem estáveis, com mínima prevista de 19 °C e máxima de 32 °C.

Recomendações em caso de vento forte:

Em casa:

- Feche portas e janelas

- Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre

- Feche o registro de gás

- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair

- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.