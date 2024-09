Rio tem previsão de chuva nesta sexta (6), mas sol volta a aparecer no fim de semana Não chovia na cidade há oito dias. O último registro havia ocorrido em 26 de agosto, segundo o Centro de Operações Rio de Janeiro|Do R7 06/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h00 ) ‌



Tempo vai mudar no Rio no fim de semana Fernando Frazão/ Agência Brasil

Nesta sexta-feira (6), o Rio de Janeiro amanhece com previsão de chuva fraca, acompanhada de rajadas de ventos, e temperaturas em declínio. O termômetro deve variar entre 24 °C e 17 °C, segundo o Sistema Alerta Rio.

O tempo começou a mudar na quinta-feira (5), sob influência do transporte de umidade do oceano para o continente. Não chovia na cidade há oito dias. O último registro havia ocorrido em 26 de agosto, de acordo com o Centro de Operações.

Porém, o clima mais ameno deve permanecer por pouco tempo no Rio. O serviço de meteorologia prevê que o sol volta a aparecer já no fim de semana. Devido à atuação de um sistema de alta pressão, não chove e as temperaturas sobem novamente.

No sábado (7), a temperatura máxima prevista é de 31 °C e a mínima, 16 °C. No domingo (8), o termômetro fica entre 34 °C e 18 °C.

