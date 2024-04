Rio de Janeiro |Do R7, com Record Rio

RJ: Homem executado com esposa e bebê fingiu ser PM para o tráfico, diz polícia; suspeito é preso Segundo as investigações, Filipe Rodrigues tentou ser informante de criminosos. Ele iria receber o pagamento de R$ 50 mil

Família foi morta a tiros no Rio de Janeiro Família foi morta a tiros no Rio de Janeiro (Record Rio)

A polícia prendeu um suspeito e busca outro envolvido na execução de uma família em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (3). As investigações revelaram que o homem foi morto ao lado da mulher e do filho, de 7 meses, após tentar enganar o tráfico de drogas.

No dia 17 de março, o gesseiro e motorista de aplicativo Filipe Rodrigues, de 24 anos, a esposa Rayssa dos Santos Ferreira, de 23, e o bebê Miguel Filipe dos Santos foram assassinados a tiros. Inicialmente, os familiares das vítimas citaram que o crime poderia ter relação com uma suposta dívida, mas não sabiam esclarecer detalhes sobre esse dinheiro.

Com as investigações, a Polícia Civil descobriu que Filipe tentou se passar por policial militar e se tornar informante do tráfico de drogas da comunidade do Castro. Inclusive, o homem estaria ligado a outro suposto crime violento na região.

Filipe teria acertado o valor de R$ 50 mil com traficantes

De acordo com as investigações da DHNSG (Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo), Filipe Rodrigues conhecia a rotina de traficantes e a dinâmica da atividade policial.

Segundo a apuração, ele ofereceu a identificação de um suposto informante da polícia, que causava prejuízos para Lucas Lopes da Silva, vulgo Naíba, chefe do tráfico na comunidade do Castro.

Em troca da ajuda, o traficante acertou com Filipe o valor de R$ 50 mil, que seria pago de forma parcelada. Na primeira etapa, ele iria receber R$ 11 mil em duas partes.

No dia 15 de março, Filipe criou uma emboscada para a pessoa que seria entregue aos traficantes. Ainda de acordo com a polícia, essa vítima está desparecida — a suspeita é que ela tenha sido morta.

O assassinato da família

No dia do assassinato da família, Filipe havia combinado um encontro para o suposto pagamento da quantia restante. O homem foi ao local com a esposa e o filho, mas as investigações identificaram que ele era o alvo dos atiradores.

As análises da polícia mostraram que o local marcado foi modificado diversas vezes pelo suspeito Wesley da Silva Sodré. Isso poque as vítimas foram atraídas para cada vez mais perto da comunidade, onde foram atacadas e mortas.

Operação contra envolvidos no crime

Na operação desta quarta, a polícia prendeu Wesley, suspeito de atrair as vítimas, em São Gonçalo, na mesma região. O traficante Naíba, que teria ordenado a execução, é procurado e considerado foragido.

A Justiça de Niterói autorizou os dois mandados de prisão temporária, além de outros três mandados de busca e apreensão.