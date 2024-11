Filho mata a própria mãe em apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio

Um filho matou a própria mãe por asfixia em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio , neste domingo (17). Raphael Castro, de 34 anos, foi preso em flagrante por homicídio. Segundo testemunhas, ele sofre de transtornos psicológicos.

O corpo foi encontrado pela Polícia Militar no apartamento onde a vítima morava com o filho. Marly Ferreira Paes completava 63 anos e iria fazer um churrasco de comemoração, no mesmo dia.

O caso é investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Os agentes apuram se um surto psicótico motivou o crime.