Moradores, a mando de traficantes, fazem protesto para atrapalhar ação policial na zona oeste do Rio

Os moradores da comunidade de César Maia, na zona oeste do Rio de Janeiro , a mando dos traficantes, fizeram um protesto para atrapalhar uma ação policial, que tinha como objetivo impedir o conflito entre facções criminosas rivais no local, na última terça-feira (15). Eles colocaram fogo em pneus, pedaços de madeira e caçambas de lixo, além de barricadas no principal acesso da comunidade.

Durante o conflito, os agentes encontraram um traficante baleado com um fuzil nas mãos. O bandido foi levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na mesma região, onde está preso sob custódia. Um fuzil e um rádio transmissor foram apreendidos pelo Bope na ação.