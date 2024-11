Motorista morre em acidente de trânsito em Benfica, zona norte do Rio

Um acidente envolvendo um carro e uma moto, na madrugada desta terça-feira (5), terminou com o motorista do automóvel morto, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro . A vítima foi identificada como Ivan Albino de Nascimento Junior, de 45 anos. Ele não resistiu ao impacto do carro com o poste, mesmo usando o cinto de segurança e com o airbag acionado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista envolvido trabalha como entregador de lanches. Ele fraturou uma das pernas e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, onde permanece internado. A Polícia Civil investiga o caso.