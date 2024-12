Natal na Tiradentes, Quintal dos Botecos e exposição da Rota do Chá marcam o fim de semana

A Agenda Cultural traz sugestões de eventos gratuitos que são destaques neste fim de semana.

Com 50 barracas, a 2ª Feira do Natal na Tiradentes ocorre nesta sexta-feira (6) e no sábado (7) na praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro.

A 8ª edição do Quintal dos Botecos ocorre na praça do Lido, em Copacabana, na zona sul da cidade, de sexta (6) até domingo (8). No evento, haverá feira de microempreendedores, área para crianças e atrações musicais.

A Exposição Rota do Chá: Botânica, Cultura e Tradição está em cartaz na Casa Pacheco Leão, no Jardim Botânico, também na zona sul. A visitação ocorre de quinta a terça-feira.