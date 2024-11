Onda de assaltos assusta motoristas e passageiros na avenida Brasil, no RJ

Uma onda de assaltos tem assustado os motoristas e passageiros de ônibus na avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Imagens da câmera de segurança de dentro dos coletivos flagraram como os bandidos agem na hora do crime.

Em um dos casos , uma passageira chegou a ser assediada por um bandido.

O motorista Florisvaldo de Araújo afirmou que trabalha há quatro anos na área e testemunha diversos assaltos. Segundo ele, nada muda.

Dados do ISP (Instituto de Segurança Público) indicam mais de 4.700 roubos, de janeiro a setembro deste ano, no estado do Rio de Janeiro. Um aumento de 48% se comparado com o mesmo período do ano passado.