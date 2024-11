Polícia Civil investiga motivações por trás da morte de Ghael, de 3 anos, no RJ

A Polícia Civil investiga as motivações por trás da morte de Ghael, de 3 anos, em Casemiro de Abreu, no interior do Rio de Janeiro . A madrasta da criança é considerada a principal suspeita. Ela está presa temporariamente e à disposição da Justiça.

De acordo com as investigações, Ghael foi vítima de espancamento. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) revelou que ele sofreu uma broncoaspiração e contusões hemorrágicas em três órgãos.

A delegada Carla Ferrão explicou que a polícia ouvirá familiares e vizinhos próximos para entender o caso.