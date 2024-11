Rio: idoso é dopado e levado para cativeiro por ex-colega de trabalho

Paulo Arthur de Oliveira, de 62 anos, levou o golpe do "Boa noite, Cinderela" e foi levado para um cativeiro na Lapa, na região central do Rio de Janeiro , por um ex-colega de trabalho. No local, ele foi agredido com socos e chutes. Os golpistas roubaram o celular, cartões, documentos da vítima, e ainda passaram mais de R$ 10 mil em máquinas de cartão. O homem já havia trabalhado com o idoso há mais de 20 anos, quando prestava serviço para a empresa onde Paulo era funcionário. Os investigadores analisam imagens das câmeras de segurança para esclarecer o caso.