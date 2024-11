Três ônibus e uma van são sequestrados para serem usados como barricadas na zona oeste do Rio

Três ônibus e uma van foram sequestrados para serem usados como barricadas por criminosos para impedir ações policiais, na comunidade da Muzema , na zona oeste do Rio de Janeiro. As linhas 343 (Candelário - Jardim Oceânico), 550 (Gávea x Cidade de Deus), 555 (Rio das Pedras x Gávea), 862 (Rio das Pedras x Barra Shopping) e 863 (Barra Shopping x Rio das Pedras) e as vans Tanque x Barra da Tijuca e Rio das Pedras x Barra da Tijuca foram afetadas.

Por meio de uma nota, a Rio Ônibus informou que, nos últimos 12 meses, já foram 147 ônibus sequestrados para serem utilizados por bandidos.

A PM afirmou que o policiamento foi intensificado na região.