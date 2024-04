PM mata vizinho após discussão em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense

Alto contraste

Um PM matou um vizinho em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após uma discussão. A vítima, Mauricio Macedo, de 48 anos, organizou uma festa e fechou a rua. Para a família, o PM teria ficado aborrecido ao tentar passar pela via e se deparar com a comemoração. Segundo testemunhas, os dois se desentenderam e o militar atirou na barriga de Mauricio. O caso foi registrado na Delegacia da Posse. A arma do crime foi apreendida. O agente alegou legítima defesa. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.