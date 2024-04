'Telefraude': polícia prende sete pessoas por golpe do empréstimo consignado A quadrilha tinha como alvo aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Sete pessoas foram presas em flagrante por aplicar o golpe do empréstimo consignado em um escritório em Bonsucesso, zona oeste do Rio. A quadrilha tinha como alvos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os acusados tinham acesso a dados das vítimas e pediam outras informações para elas por telefone. Alex Jacó Gomes Pereira foi apontado como chefe do esquema. Computadores, celulares e chips telefônicos foram apreendidos. Os policiais apuraram que os criminosos tinham que fazer pelo menos R$ 50 mil por mês. Os golpistas foram autuados por associação criminosa e vão responder por estelionato eletrônico. Na delegacia, eles confessaram o crime.