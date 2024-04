Rio de Janeiro |Gabriel Vital*, do R7 com Record Rio

RJ: Polícia prende 6 suspeitos de integrar quadrilha que aplicava golpes de empréstimo em idosos Grupo usava caderno com uma espécie de "roteiro" e fazia encenação para convencer as vítimas sobre o serviço

Caderno com "roteiro" para enganar as vítimas ( Reprodução/ Polícia Civil)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na tarde desta terça-feira (2), seis pessoas acusadas de integrar uma quadrilha que aplicava golpes de empréstimo consignado em idosos.

Agentes foram até o escritório onde o grupo criminoso atuava, na rua Miguel Couto, região central da capital fluminense.

Segundo informações, as principais vítimas eram pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Nacional), que eram contactados através de um sistema fraudulento.

Em imagens obtidas pela RECORD, é possível ver um caderno utilizado pelo grupo com uma espécie de “roteiro”.

De acordo com a polícia, os golpistas ligavam para as vítimas e faziam uma encenação para convencê-las de que ofereciam empréstimo.

Ao aceitarem o “serviço”, os clientes recebiam um link por telefone ou através de um aplicativo de mensagens para realizar a transferência bancária.

Todo procedimento era feito de forma digital, sem qualquer tipo de assinatura física ou contratual.

Os suspeitos foram encaminhados à 15ª DP (Gávea).

*Sob supervisão de Celso Fonseca