RJ teve 31 baleados em tentativas de assalto em agosto; maior número desde o início de 2024 Ao todo, 146 pessoas foram feridas na região metropolitana, no mesmo período, segundo dados do instituto Fogo Cruzado Rio de Janeiro|Do R7 05/09/2024 - 19h07 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Entre as vítimas está o policial federal Sérgio Luiz de Medeiros Reprodução/Record Rio

A região metropolitana do Rio de Janeiro teve 31 pessoas baleadas em assaltos ou tentativas de assalto somente em agosto. É o maior número registrado em um único mês, desde o início de 2024. Entre os feridos, seis são agentes de segurança. Os dados fazem parte do relatório mensal do instituto Fogo Cruzado.

De acordo com o levantamento, oito vítimas morreram. Desse número, três eram policiais. Entre eles está o policial federal Sérgio Luiz de Medeiros, de 62 anos. O agente voltava de um shopping com a família, no dia 14 de agosto, quando teve o carro abordado por criminosos armados, no bairro de Todos os Santos, na zona norte. Uma semana depois, a viúva sofreu uma nova tentativa de roubo na mesma rua.

Nesta quinta-feira (5), a Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir seis mandados de prisão contra os suspeitos de participação no crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Total de baleados também subiu

Ao todo, 146 pessoas foram baleadas em agosto somente na região metropolitana: 68 morreram e 78 ficaram feridas. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o número de mortos é 3% maior, e o de feridos teve um aumento de 47%.