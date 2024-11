Rogério Andrade é levado para Bangu 1 após prisão ser mantida em audiência de custódia O contraventor foi detido no condomínio de luxo onde mora na Barra da Tijuca, acusado da morte do rival Fernando Iggnácio Rio de Janeiro|Do R7 29/10/2024 - 14h21 (Atualizado em 30/10/2024 - 11h53 ) twitter

Rogério Andrade é acusado de ser o mandante da morte do rival Fernando Iggnácio ESTADÃO CONTEÚDO

A prisão preventiva do bicheiro Rogério Andrade foi confirmada em audiência de custódia pela Justiça do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (29). Ele será transferido para o presídio de segurança máxima Bangu 1, no Complexo de Gericinó, segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária).

O contraventor foi preso no condomínio de luxo onde mora na Barra da Tijuca, zona oeste, nesta manhã, horas após ter sido padrinho de um casamento.

Rogério é acusado pelo Ministério Público de ser o mandante da morte do rival Fernando Iggnácio, em 2020. No ano seguinte, ele foi denunciado pelo crime.

Após ficar foragido, o bicheiro foi preso durante a operação Calígula, em 2022, mas acabou solto meses depois.

Agora, os investigadores afirmam ter chegado a novas evidências do envolvimento de Rogério no caso. Inclusive, prenderam também o homem apontado como o responsável por vigiar os passos da vítima antes da execução.

No dia 10 de novembro de 2020, Fernando Iggnácio foi fuzilado ao desembarcar de um helicóptero no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste, quando voltava de uma viagem para a Costa Verde.

Rogério e Fernando são sobrinho e ex-genro do bicheiro Castor de Andrade. De acordo com as investigações, eles protagonizavam uma disputa sangrenta pelos pontos do jogo do bicho após a morte do contraventor nos anos 1990.