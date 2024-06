Rio de Janeiro |Do R7

Saiba quem é o agente do Bope morto durante uma operação policial no Complexo da Maré O sargento Cruz, de 32 anos, estava há 13 anos na corporação. Ele deixou esposa e três filhos

Sargento Cruz havia ingressado na PM em 2011 (REPRODUÇÃO/ X (antigo Twitter) @pmerj)

O policial militar Jorge Henrique Galdino Cruz, mais conhecido como sargento Cruz, morto durante a operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, trabalhava no Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e estava há mais de 10 anos na corporação.

O sargento Cruz e um colega foram baleados durante uma ação para capturar suspeitos envolvidos em roubos de veículos nas vias expressas na região. Os dois foram atacados a tiros quando estavam em um patrulhamento que buscava o esconderijo de criminosos.

O militar foi baleado e encaminhado para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Já o colega dele passou por cirurgia e permanece internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Em nota, Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou profundamente a morte de Jorge Henrique Galdino Cruz. O militar, de 32 anos, deixa esposa e três filhos.

Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento do sargento.