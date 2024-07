Saiba quem são os alvos da PF em operação sobre suposta fraude em sistema de vacinação

Alto contraste

Alvos tem ligação com Duque de Caxias (RJ) Reprodução/Redes Sociais/@dra.celiaserrano

O secretário de Transportes do estado do Rio de Janeiro, Washington Reis, foi um dos alvos da Polícia Federal nesta quinta-feira (4), no inquérito que apura supostas fraudes no sistema de vacinação do Ministério da Saúde. Além dele, endereços ligados a secretária de Saúde de Duque de Caxias (RJ), Célia Serrano, também foram alvo de buscas pelos agentes federais (veja o perfil de cada um abaixo). Segundo a PF, os alvos seriam responsáveis por viabilizar a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nestes sistemas.

A corporação afirma que a ação também visa buscar a identificação de novas pessoas que teriam sido beneficiadas pelo esquema fraudulento. Nesta fase, são cumpridos mandados de busca e apreensão emitidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). Na primeira fase da operação, em maio de 2023, os agentes federais fizeram buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados.

Washington Reis

Reis é o atual secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro Reprodução/Redes Sociais/@wreis_oficial

Nascido em Duque de Caxias, Reis possui mais de 30 anos de vida pública. Foi vereador, deputado estadual por três vezes e deputado federal por dois mandatos. O político também comandou a prefeitura do município por três vezes, incluindo os anos da pandemia de Covid-19.

Em 2021, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de bens, até o valor de R$ 2,45 milhões, do então prefeito após pedido do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) por irregularidades na vacinação da população contra a covid-19. Entre os problemas apontados no requerimento dos promotores, estão:

A recusa em obedecer ao Plano Nacional de Vacinação e as decisões judiciais que determinaram o respeito aos grupos prioritários;

A não reserva para a aplicação da segunda dose da CoronaVac;

A exposição rotineira de milhares de cidadãos ao risco elevado de contaminação pela Covid-19, devido às constantes aglomerações que provocou durante a vacinação, fruto da falta de planejamento da campanha no município.

Candidatura indeferida

Além disso, em 2022, o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) indeferiu, por unanimidade, na sessão desta terça-feira (6), o pedido de registro de candidatura de Washington Reis (MDB) ao cargo de vice-governador na chapa de Cláudio Castro (PL).

Segundo o relator do processo, desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, o candidato estaria inelegível por ter contra si condenação proferida por órgão judicial colegiado. Em 2016, Washington Reis foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes contra o meio ambiente e contra a administração pública.

Célia Serrano

Célia é a atual secretária municipal de Saúde de Duque de Caxias (RJ) Reprodução/Redes Sociais/@ dra.celiaserrano

Célia é médica, formada pela Universidade Federal do Estado do Pará, com MBA de Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e Pós-Graduação em Dermatologia pelo Hospital Federal da Lagoa (RJ).

Na Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a atual titular da pasta exerceu os seguintes cargos: Responsável Técnica do Programa de Imunização do município, Diretora Geral do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) e Subsecretária de Vigilância em Saúde.

Em março, a PF indiciou Célia por inserção de dados falsos em sistema de informações. Porém, em abril, a PGR defendeu que a PF realize mais investigações após analisar o relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas da Covid-19 .

Para Paulo Gonet, é relevante “saber se algum certificado de vacinação foi apresentado por Jair Bolsonaro e pelos demais integrantes da comitiva presidencial, quando da entrada e permanência no território norte-americano”. O ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid e o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) também aparecem na lista de indiciados. O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou que a PF aprofundasse a apuração.

Entenda o esquema

A PF afirma que as inserções falsas ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante — no caso, a condição de imunizado contra a Covid-19.

Com isso, os investigados puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos (do Brasil e dos Estados Unidos), que visavam impedir a propagação da doença.

A apuração revela que o objetivo do grupo seria “manter coeso o elemento identitário em relação a sua pauta ideológica — no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19″.

As ações ocorrem dentro do inquérito policial que apura a atuação do que se convencionou chamar “milícias digitais”, em tramitação no Supremo Tribunal Federal.